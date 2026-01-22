午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３４２、値下がり銘柄数は２２０、変わらずは３４銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位にガラス・土石、情報・通信、石油・石炭、金属製品など。値下がりで目立つのは小売、その他製品、食料など。 出所：MINKABU PRESS