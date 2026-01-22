Number_iの平野紫耀が自身のInstagramを更新。自身がアンバサダーを務めるLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）2026秋冬メンズ・ファッションショーに出席した際の動画と写真を公開した。 【写真＆動画】平野紫耀がジャクソン・ワンやコン・ユらと再会したLVショーのオフショットなど①～⑤ ファッションショーは日本時間1月21日朝4時にフランス・パリのフォンダシオン ルイ・ヴィトンで開