【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iの平野紫耀が『GQ JAPAN』3月号（1月30日発売）の表紙に登場する。 ■「“真面目にふざける”っていうのは僕たちが大事にしていることですね」（平野紫耀） 『GQ JAPAN』3月号のテーマは「THE NEW FACES OF ASIA 新しいアジアの顔」。2026年のスタートを飾るこの号では、急速に存在感を高めるアジア発のエンターテインメントの才能たちに着目し、世界を巻き