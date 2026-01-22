【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Suchmosの「Marry」のスペシャルライブ映像が、1月22日22時にプレミア公開されることが発表となった。 ■ウェディングソングでありつつ、日常と未来にそっと寄り添うラブソング J-WAVE（81.3FM）は、Suchmosとの特別コラボレーション企画『J-WAVE “One Love, Many Ways” with Suchmos - Celebrate the love that looks like you. -』を2025年末に実施。 本企画では、Suchmosが