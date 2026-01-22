光世証券 [東証Ｓ] が1月22日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常損益(非連結)は1億4700万円の黒字(前年同期は2億5600万円の赤字)に浮上して着地した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常損益は9700万円の黒字(前年同期は600万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-63.6％→6.1％に急改善した。 株探ニュース