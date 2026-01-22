「デパート満喫テクニック」首都圏最大級の売場面積を誇る東武百貨店 池袋本店を徹底調査！ここでしか買えない最新デパ地下グルメや寒い冬にぴったりの最新あったかグッズが続々登場〈出演者〉榊󠄀原郁恵坂下千里子辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）＜ご紹介した施設＞東武百貨店 池袋本店【まつおか】（地下2階）・ごぼうの唐揚げ（甘辛味） 476円（１００g）【発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京】（地下2階）・イ