21日（水）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のつくばユナイテッドSun GAIAは、3月1日（日）につくばカピオにて行われる千葉ドット戦に、いばらき大使の安達勇人さんが出演することをクラブ公式サイトで発表した。 茨城県出身で、声優・俳優・アーティストなどマルチに活躍している安達さん。いばらき大使のみならず、茨城新聞親善大使や笠間特別観光大使、さくらがわ応援大使なども務めている。 当日はセット間