全日本柔道連盟は22日、グランドスラム（GS）パリ大会（2月7〜8日）に出場する日本選手団25人（男子14人、女子11人）を発表した。男子60キロ級に永山竜樹（29＝パーク24）、男子66キロ級に武岡毅（26＝パーク24）が出場する。2人はともに昨年の世界選手権で優勝も、12月のGS東京大会で3位に終わり今年の世界選手権（10月、アゼルバイジャン・バクー）代表内定はお預けとなっていた。昨年の世界選手権入賞者では他に、男子73