オリックス育成の陳睦衡（チェン・ムーヘン）投手（19）が22日、今年初めて大阪・舞洲の球団施設で自主トレを行った。今月20日に再来日。母国の台湾では初動負荷のトレーニングを取り入れ、可動域を広げる取り組みを行うなど鍛錬を積み重ねてきた。「初めて挑戦していい感じになったので。トレーニングにも役に立つかなと」台湾出身の最速152キロ右腕は、「まずは支配下になれるように頑張りたい」とあどけない表情で決意