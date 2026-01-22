セブン―イレブン・ジャパンは２２日、２０２８年にスイーツの売上高を現状から倍増させる方針を発表した。入れたてコーヒーや焼きたてパンなど注力しているカウンター商材と相性のいいスイーツを強化し、若年層を中心に集客力を高めたい考えだ。民間企業の調査などによると、スイーツ市場は拡大傾向にあり、４０歳以下の若年層はコンビニでスイーツを購入する割合が５０歳代以上より高い。セブンは複数の素材を組み合わせた食