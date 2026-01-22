自民党本部が２１日に発表した衆院選の１次公認候補で、小選挙区の茨城５区からは、新人で茨城県日立市在住の元会社員、鈴木拓海氏（４６）が選ばれた。党県連は、前回選で比例復活も逃した元デジタル副大臣の石川昭政氏（５３）の支部長交代を決定して鈴木氏の擁立を決め、党本部に公認を申請していた。石川氏は党本部に公認を直接求めていたが、今回の決定によって自民内の分裂は回避された。鈴木氏はこの日、日立市で立候