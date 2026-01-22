チームみらいの安野貴博党首が22日、衆議院選挙の公約発表記者会見を開いた。未来に向けた成長投資、生活支援、テクノロジーで行政・政治改革、この3つを柱とし、消費税減税より社会保険料引き下げを優先するなどとした。【映像】選挙芸人・山本期日前について語る安野党首（実際の様子）衆院選では5議席獲得を目標としたが、これについて質問が飛ぶ場面があった。記者が「予想精度が高い（選挙大好き芸人）山本期日前さんの