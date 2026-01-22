飲料品メーカー大手の伊藤園が企画するイベント「お〜いお茶×ＷｏｒｌｄＢａｓｅｂａｌｌＣｌａｓｓｉｃ新ＰＲＯＪＥＣＴ発表会お〜い、超プレミア『観戦チケットを当てよう！』キャンペーン開始」が２２日に都内で開催され、第２回ＷＢＣで日本代表を指揮し世界一を達成した原辰徳氏（６７）がゲストで出席した。３月に行われるＷＢＣの開催も間近となる中、先日発表された第２次選考メンバーにはオリオールズをＦＡ