【モデルプレス＝2026/01/22】モデルの藤井サチが1月21日、自身のInstagramを更新。白いキャミソール姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】新婚の上智卒モデル「透明感すごい」素肌眩しいキャミソール姿◆藤井サチ、透明感溢れる白キャミソール姿を披露藤井は「あと7日」と綴り、自身はじめての写真集兼スタイルブック「雨のち、サチ。」（1月28日発売／光文社）の発売が間近に迫っていることを報告。白いキャミソールを纏い