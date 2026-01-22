【モデルプレス＝2026/01/22】タレントの川崎希が1月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが作った親子丼を公開した。【写真】38歳元AKB「丼が本格的」と話題の夫の手作り親子丼◆川崎希、夫の手作り親子丼公開「親子丼美味しかった〜」とつづり、丼に美しく盛り付けられた親子丼を公開。「cooked by ＠alexanderfriends」と添え、アレクサンダーが作ったと明かしている