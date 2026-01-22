ＪＲＡは１月２２日、レイチェル・キング騎手＝英国出身、豪州拠点＝に、短期免許を交付することを発表した。期間は１月２４日から２月２３日まで。身元引受調教師は堀宣行調教師＝美浦＝で、契約馬主は金子真人ホールディングス株式会社。同騎手は１９９０年７月３１日、英国生まれ。３５歳。２０１４年に豪州で騎手免許を取得。２０２４年から３年連続の来日。ＪＲＡでは昨年のフェブラリーＳ（コスタノヴァ）でのＧ１制覇な