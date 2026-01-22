アメリカのトランプ大統領はパレスチナ自治区ガザの暫定統治を主導する「平和評議会」について、「国連がするべき仕事を担う」と述べました。アメリカトランプ大統領「国連がするべき多くの仕事を担う。国連と協力するが、『平和評議会』は特別な組織だ」トランプ大統領は21日、自らがトップを務める「平和評議会」の役割をこのように強調しました。平和評議会についてロイター通信などは、トランプ氏が終身議長を務め、「永久加