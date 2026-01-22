日本銀行はきょうから金融政策決定会合を開きます。去年利上げを決めたばかりで、今回は政策金利を据え置く方向で議論する見通しです。日銀は去年12月の会合で、0.75％程度へ政策金利を引き上げたばかりです。今回の会合では企業や家計などへの影響を確認するため、政策金利を据え置く方向で議論する見通しです。また、最近の金融市場では、消費減税などによる財政悪化への懸念から長期金利が急速に上昇しているほか、きょうも1ド