強い冬型の気圧配置の影響で、２１日夜から２２日午前にかけて、北日本から中国の日本海側で大雪となった。気象庁は２１日夜に石川県、２２日明け方には滋賀県に大雪への警戒を求める「顕著な大雪に関する情報」を発表した。強い冬型の気圧配置は２５日頃まで続く見通しで、同庁は警戒を呼びかけている。２２日午前９時までの２４時間降雪量は、新潟県十日町市で６８センチ、同県妙高市が５７センチなど。同日午前９時時点の積