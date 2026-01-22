女優芳根京子（28）が、ディズニー＆ピクサーの最新作「私がビーバーになる時」の主人公、メイベル役の日本版声優を務めることが決まり、22日、東京・新宿サザンテラス広場で発表イベントに出席した。この日はステージのバックパネルを突き破って登場。少し壁を破るのに苦戦したものの、穴を開け顔を出すと、満面の笑みを見せた。メイベルのようなブラウンの“もふもふ”衣装も披露し、集まったファンから大きな歓声が上がった。動