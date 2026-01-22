新潟県では今後も強い寒気の影響で大雪が見込まれるとして、JR東日本新潟支社は1月23日（金）の在来線で運転取り止めや運休が発生すると発表しました。以下、午後1時10分現在の情報です。【1月23日（金）】◆特急しらゆき運休【上り】しらゆき2号 新潟駅 ( 7:35発)～ 新井駅行き 全区間運休しらゆき4号 新潟駅 (10:23発)～ 上越妙高駅行き 全区間運休【下り】しらゆき1号 新井駅 (10:23発)～ 新潟駅行き 全区