◆卓球◇全日本選手権第３日（２２日、東京体育館）ジュニア男子で、３回戦から出場のスーパーシード選手で第一シードの川上流星（星槎国際高・神奈川）は３、４、５回戦とオールストレート勝利で３連勝し、初優勝に向けて好発進を切った。準々決勝以降は２３日に行われる。快調に飛ばして８強入りを果たした。３回戦は佐伯航虎（敬徳高・佐賀）を３―０のストレート勝ち、４回戦も大野斗真（野田学園中・山口）を３―０のス