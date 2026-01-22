衆院選（２７日公示、２月８日投開票）に向け、各党が千葉県内選挙区への候補者擁立を加速させている。２１日には自民党が公認候補を発表し、県内全１４選挙区での擁立を決めた。日本維新の会や共産党は新たな候補の出馬表明があった。参政党は３新人の追加公認を発表した。自民は千葉１４区に新人で前船橋市議の長野春信氏（５３）を擁立する。県内で唯一、自民の立候補予定者が不在の「空白区」だったが、長野氏の出馬で県内