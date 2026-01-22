¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¼ç±é¡¢¡ÊMCU¡Ë¤Ç¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó±Ç²èÂè4ÃÆ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ë¥Èー¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¡£ Á°3ºî¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ï¥Ã¥Ä´ÆÆÄ¤«¤é¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ì¥Ã¥È¥ó¤¬ÊÆ¤Ë¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Æü·Ï¤Î·ì¤ò°ú¤¯¥¯¥ì¥Ã¥È¥ó¤Ï¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー/¥Æ¥ó¡¦¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ÇMCU¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥ó¥Õー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ