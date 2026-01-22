【モデルプレス＝2026/01/22】株式会社セブン-イレブン・ジャパン 取締役 執行役員 商品本部長の羽石奈緒氏が22日、都内で行われた「セブン‐イレブン・ジャパン 新スイーツ発表会」にお笑いカルテット・ぼる塾の田辺智加、あんり、きりやはるか、俳優の綱啓永とともに出席。新しいキャッチコピーや今後の展望について語った。【写真】セブンのイベントに出席したスイーツ好き人気俳優＆芸人◆セブン-イレブンの新キャッチコピーイ