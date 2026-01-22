サッカー韓国代表の北中米ワールドカップ（W杯）ベースキャンプ地が決定した。選ばれたのは、第一希望として提出していた「ベルデ・バジェ」だ。【写真】「日本は世界トップ、韓国はそのレベルにない」韓国サッカー協会（KFA）は1月22日、記者団に対し「A代表の北中米W杯のベースキャンプはメキシコのグアダラハラで、トレーニング施設はベルデ・バジェに決まった」と発表した。サッカー韓国代表のホン・ミョンボ監督同施設は、メ