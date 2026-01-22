NHKで好評放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」。戦国時代、主人公・豊臣秀長（＝小一郎／仲野太賀）が、兄・秀吉（＝藤吉郎／池松壮亮）を支え、兄弟で天下統一を成し遂げるまでの軌跡を描く物語は快調に進行中。1月18日に放送された第3回「決戦前夜」では、清須にやってきた小一郎、藤吉郎の姿と、今川の侵攻に対処する織田信長（小栗旬）らの姿が描かれた。この回で印象的だったのが、藤吉郎の草履取りの逸話だ。藤吉郎が信長