２２日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２６．７８ポイント（０．１０％）安の２６５５８．２８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３０．９６ポイント（０．３４％）安の９０９１．９９ポイントと反落した。売買代金は１３１６億２７９０万香港ドルとなっている（２１日前場は１２７６億５３３０万香港ドル）。中国経済の先行き不透明感が重しとなる流れ。