最重要モデルがついに登場ボルボは1月21日、新型EV『EX60』を欧州で発表した。近年で最も重要なモデルとして画期的な新プラットフォームを導入し、最大810kmというクラス最高の航続距離を実現している。【画像】ベストセラー車『XC60』のフル電動版が登場！ スカンジナビアの次世代EV【ボルボEX60を詳しく見る】全38枚新型EX60は、ボルボにとって4台目の専用設計EVであり、ラインナップの要となるミドルサイズの電動SUVである。