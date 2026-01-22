２月８日に投開票が行われる衆院選で、各政党が立候補予定者を擁立する動きを加速させている。公示日の２７日直前だが、戦いの構図が大きく動きつつある。参政党は２１日、擁立済みの宮城１区に加えて、２、３、４区に公認候補を擁立すると発表した。２区には前参院議員で党政調会長補佐の和田政宗氏（５１）が出馬する。和田氏は昨年７月の参院比例選に自民党公認で出馬し、落選。１０月の宮城県知事選に無所属で出馬し、参