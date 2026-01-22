東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、贈賄罪に問われた出版大手「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」前会長・角川歴彦（つぐひこ）被告（８２）に対し、東京地裁は２２日、懲役２年６月、執行猶予４年（求刑・懲役３年）の判決を言い渡した。角川被告は公判で無罪を主張していた。一連の事件では、贈賄側と収賄側で計１５人が起訴され、１２人の有罪が確定。残る３人のうち、贈賄側は角川被告が最後の公判となった。受託収賄罪に問わ