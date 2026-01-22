ヴァイオリニストの天満敦子さん（70）が、1月21日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。2022年に診断された「頸椎損傷」による壮絶な闘病生活と、そこからの奇跡的な復活について語った。【映像】首の手術痕とコルセット装着の入院姿ルーマニアの秘曲『望郷のバラード』を亡命音楽家に託されて日本に紹介し、クラシック音楽界で異例の大ヒット。年間100回以上の演奏会を行う人気ヴァイオリニストとして活躍していた