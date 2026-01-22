中国野生動物保護協会とドイツ・ミュンヘンのへラブルン動物園はミュンヘンで1月21日、ジャイアントパンダの保護に関する国際協力協定を締結しました。中国で飼育されているパンダ2頭を選び同動物園へ派遣することで、10年間にわたるパンダ保護国際協力を展開することで合意しました。 ドイツのベルリン動物園では目下、中国から貸与されたパンダが飼育されています。2017年、メスの「夢夢（モンモン）」とオスの「嬌慶（ジアオチ