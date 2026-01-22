高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第16週「カワ、ノ、ムコウ。」の第79回が１月22日に放送され、話題を呼んでいます。今日のドラマでは教員資格をとるために、白鳥倶楽部で勉強を続けるサワ（円井わんさん）のもとへトキ（高石あかりさん）へやってきます。しかしなぜかサワはそっけない態度で…。＊以下１月22日放送回のネタバレを含みます。＜79回のあらす