ＮＰＢは２２日、２０２６シーズンのファーム試合日程を発表した。阪神では今季から導入される「１リーグ３地区制」により、交流戦の試合日程が増加。対巨人戦も組まれたことが分かった。ＳＧＬで初めての伝統の一戦の開催となる。また、ＳＧＬのデーゲームと甲子園のナイターゲームを同日開催する「親子ゲーム」の試合数が２５年の４試合から今季は９試合に増加する。