スターバックス コーヒー ジャパンは22日、霧島酒造とのコラボプロジェクトとした施設「KIRISHIMA GREENSHIP icoia(キリシマ グリーンシップ イコイア)」の詳細を発表。27日に開業する。【画像】スタバ×霧島酒造の新施設、内観ほか（複数ショット）宮崎県都城市に新設した「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」は、建築家・隈研吾氏が手掛けた。植物園、スターバックスの店舗、霧島酒造直営の「KIRISHIMA LIFE STORE ipomea(キリシマ