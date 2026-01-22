大相撲の西前頭11枚目の錦富士（29＝伊勢ケ浜部屋）が初場所12日目の22日、日本相撲協会に「頸椎椎間板ヘルニア胸椎椎間板ヘルニア右変形性肘関節症2026年1月22日より2週間の安静加療を要する見込み」の診断書を提出し休場した。休場は昨年の名古屋場所で、対戦相手の阿武剋（25＝阿武松部屋）は不戦勝となる。青森県唯一の幕内力士で11日目まで6勝5敗。このまま再出場がなくても、来場所の幕内には残留しそうな状況だ。