東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、贈賄の罪に問われている出版大手「KADOKAWA」の元会長に対し、東京地裁はさきほど、懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。出版大手「KADOKAWA」の元会長・角川歴彦被告（82）はオリンピックのスポンサーに選定してもらいたいなどと大会組織委員会元理事の高橋治之被告に依頼し、謝礼としておよそ6900万円の賄賂を渡した罪に問われています。検察側は、「オ