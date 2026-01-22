【ワシントン＝中根圭一】国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）から帰還した宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の宇宙飛行士・油井亀美也さん（５５）が２１日、米テキサス州の米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）ジョンソン宇宙センターで、帰還後初となる記者会見に参加した。２０１５年以来となる２回目の長期滞在を終えた油井さんは、「今回が最後の宇宙飛行になるかもしれない。今後は若い宇宙飛行士たちがＩＳＳに行けるよう支援したい」と