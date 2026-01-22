東京五輪・パラリンピックのスポンサー選定を巡る汚職事件で、東京地裁は22日、大会組織委員会元理事側への贈賄罪に問われた出版大手KADOKAWA前会長の角川歴彦被告（82）に懲役2年6月、執行猶予4年の判決を言い渡した。