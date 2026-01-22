2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が、21日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。全盛期の収支に共演者が驚く場面があった。番組では「未来のオリンピアンを目指す親子に聞いた！フィギュアスケートを習うのはここが大変」として街頭アンケートを実施。そこでは送迎や体重管理などのサポートの他、「20万ぐらい」というシューズや「10万円