昨年１１月３０日のベゴニア賞（１勝クラス、東京競馬場・芝１６００メートル）で新馬戦に続く２勝目を挙げたドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）はクイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）を予定していることが２２日、分かった。母ノームコアは１９年のヴィクトリアマイル、２０年の香港ＣでＧ１を２勝した名牝。２１日に美浦トレセンに帰厩。母がＧ１タイトルを手にした東京のマイ