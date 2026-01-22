高市早苗首相による衆院解散を機に、2026年1月27日公示、2月8日投開票で衆院選が行われることになった。しかし、この期間は受験生にとって重要な時期だ。この期間内に入学試験を実施する中学や高校、大学も多い。選挙演説の声で勉強や試験が阻害されてしまうのではないかといった懸念が広がっている。若者の意見を集約し政策提言などを行う団体「日本若者協議会」が19日、衆院選で受験生に対する配慮を求める声明を発表したほか、