ドル円158.60円、きのうの高値上回る財政悪化懸念に日銀据え置き見通し 財政悪化懸念と日銀会合据え置き見通しで円売りが広がっている。円安加速でも植田日銀総裁は慎重姿勢を示すことが予想されており、会見後はドル円は160円を突破するとの見方もある。 格付け会社S＆Pは高市政権の政策が日本の財政悪化を招く恐れがあると指摘。S＆Pは日本の格付け変更の可能性についてコメントを避けたものの、この発言は日本に対す