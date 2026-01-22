2月利上げ観測で豪ドル円108円大台に乗せる、24年7月以来 豪ドルが一段高、対ドルで0.7%高。豪ドル円は108円大台に乗せた。 豪州の12月雇用統計が予想以上に強かったことから豪中銀の2月利上げ観測が一段と高まっている。2月利上げ確率は一時60%近くまで上昇した。