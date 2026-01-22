ユーロ円が史上最高値更新、14日185.57円を上回る円全面安 円全面安。ユーロ円は185.58円まで上昇、14日高値185.57円を上回り史上最高値を更新。 財政悪化懸念と日銀据え置き見通しで円売りが広がっている。円安加速でも植田日銀総裁は慎重姿勢を示すとの見方。 格付け会社S＆Pは高市政権の政策が財政悪化を招く恐れがあると指摘。日本の格付け変更の可能性についてコメントを避けたものの、この発言は日本