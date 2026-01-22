【ホノルル（米ハワイ州）＝江口武志】囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の第１局（協賛・日本航空）が、米国・ハワイで、２２日（日本時間２３日）に開幕する。５連覇がかかる一力遼棋聖（２８）に、初の棋聖獲得を目指す芝野虎丸十段（２６）が挑む。対局を前にした２１日（同２２日）、両者が対局場を確認した。対局者は２０日（同２１日）にハワイへ到