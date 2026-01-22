上野愛咲美女流名人囲碁の第29期女流棋聖戦3番勝負の第2局は22日、東京都千代田区で打たれ、挑戦者の上野愛咲美女流名人（24）が313手で上野梨紗女流棋聖（19）に白番2目半勝ちし、対戦成績2勝0敗で4期ぶりにタイトルを奪還した。約40年ぶりに実現した姉妹によるタイトル戦は、姉が制した。上野愛咲美女流棋聖は通算5期目の女流棋聖獲得で、女流名人、女流立葵杯と合わせ、三冠となった。タイトル戦での姉妹対決は、1985年9