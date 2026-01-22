日本で仕事がしたいと応募してきた外国人の在留資格を虚偽の内容で申請し、日本国内のホテルで清掃員として働かせていたなどとして、中国籍の男2人が逮捕されました。入管難民法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも中国籍の趙亮容疑者（45）と陳子豪容疑者（30）です。趙容疑者らは去年11月、中国籍の男2人を東京都内の清掃会社で働かせると申請していたにもかかわらず、実際にはそれぞれ別の清掃会社に派遣して、日光市内のホテ