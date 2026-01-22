東京電力は21日に再稼働した柏崎刈羽原発6号機で、制御棒の引き抜き作業中に警報が鳴り、作業を中断したと発表しました。 東京電力によりますと、22日午前0時28分に6号機の制御棒の引き抜き作業をしていたところ、警報が鳴ったため作業を中断しました。電気部品の不具合とみて部品を交換しましたが改善が見られず、原因を調べています。原子炉は起動したまま安定していて、外部への放射能の影響はないということです。 東京